«Сливочная» ОПГ идет под суд в Волгограде

Расследования 14.05.2020 17:27
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14.05.2020 17:27
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы утверждено сегодня прокуратурой, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, следствие полагает, что обвиняемые совместно с двумя сообщниками в период с февраля по май 2019 года осуществляли деятельность по продаже спреда под видом сливочного масла.Товар хранился на складе в Дзержинском районе Волгограда, откуда поставлялся ряду юридических лиц. Всего за несколько месяцев было реализовано продукции без маркировки на сумму почти в 2 миллиона рублей.
Вину в инкриминируемом деянии трое фигурантов уголовного дела полностью признали, один - отрицает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда.
Санкция ч.4 ст.171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и предусмотренной законодательством информации, в составе организованной группы, в особо крупном размере) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее один из сообщников обвиняемых, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, предстал перед судом. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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