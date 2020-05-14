Расследования

«Сливочная» ОПГ идет под суд в Волгограде

Расследования 14.05.2020 17:27
0
14.05.2020 17:27


Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы утверждено сегодня прокуратурой, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, следствие полагает, что обвиняемые совместно с двумя сообщниками в период с февраля по май 2019 года осуществляли деятельность по продаже спреда под видом сливочного масла.Товар хранился на складе в Дзержинском районе Волгограда, откуда поставлялся ряду юридических лиц. Всего за несколько месяцев было реализовано продукции без маркировки на сумму почти в 2 миллиона рублей.
Вину в инкриминируемом деянии трое фигурантов уголовного дела полностью признали, один - отрицает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом  Волгограда.
Санкция ч.4 ст.171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и предусмотренной законодательством информации, в составе организованной группы, в особо крупном размере) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее один из сообщников обвиняемых, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, предстал перед судом. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Расследования
14.05.2020 16:21
Расследования 14.05.2020 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2020 12:04
Расследования 14.05.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2020 16:02
Расследования 13.05.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2020 10:06
Расследования 13.05.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2020 12:22
Расследования 12.05.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.05.2020 13:16
Расследования 08.05.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.05.2020 10:06
Расследования 08.05.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.05.2020 09:42
Расследования 08.05.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2020 16:07
Расследования 07.05.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2020 11:09
Расследования 07.05.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.05.2020 10:43
Расследования 07.05.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2020 12:25
Расследования 06.05.2020 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2020 11:52
Расследования 06.05.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.05.2020 10:38
Расследования 06.05.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.05.2020 13:21
Расследования 04.05.2020 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:27
«Сливочная» ОПГ идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области чиновники задушили в «коронавирусных» объятиях тружеников тылаСмотреть фотографии
16:54
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%Смотреть фотографии
16:38
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президентаСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские следователи нашли насильника по генотипу спустя 16 летСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатовСмотреть фотографии
15:49
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-19Смотреть фотографии
15:30
В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взяткиСмотреть фотографии
15:27
Замгубернатора Волгоградской области не верит в мизерные зарплаты сотрудников интернатаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмонийСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусомСмотреть фотографии
14:01
Волгоградэнергосбыт: вирус уйдет, а долги останутсяСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде пенсионный фонд раскрыл информацию о заражении сотрудника коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Сбербанк продлевает срок действия картСмотреть фотографии
12:24
Жителям единственного района в Волгоградской области не разрешили гулять и заниматься спортомСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области дело о "левом" алкоголе закрыли после солидного пожертвования обвиняемыхСмотреть фотографии
11:57
Сбербанк и Администрация Жирновского муниципального района подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линииСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за суткиСмотреть фотографии
11:40
Скончался бывший замглавы администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Поехали: в Волжском общественный транспорт возвращается к "докоронавирусному" графикуСмотреть фотографии
11:26
Зарождение 12-километровой дороги в обход Волгограда оценили с воздухаСмотреть фотографии
11:00
Только четверть жителей ЮФО планируют брать летний отпускСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде бесплатные маски и перчатки для пожилых доставят старшим по подъездамСмотреть фотографии
10:38
Счетная палата указала на завышенную стоимость построенного в Волжском центра трансплантологииСмотреть фотографии
09:42
ДТП на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
В Волгоградской области элеваторы завышали цены на отгрузку зернаСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде и в Волжском маски будут продавать на остановкахСмотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области медучреждениям из списка дадут бюджетные деньги на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
17:27
В Волгоградской области ожидаются заморозкиСмотреть фотографии
17:14
«Ростелеком» запустил Instagram-сериал «Пушкин 20.20»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 