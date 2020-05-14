«Сливочная» ОПГ идет под суд в Волгограде





Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы утверждено сегодня прокуратурой, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, следствие полагает, что обвиняемые совместно с двумя сообщниками в период с февраля по май 2019 года осуществляли деятельность по продаже спреда под видом сливочного масла.Товар хранился на складе в Дзержинском районе Волгограда, откуда поставлялся ряду юридических лиц. Всего за несколько месяцев было реализовано продукции без маркировки на сумму почти в 2 миллиона рублей.

Вину в инкриминируемом деянии трое фигурантов уголовного дела полностью признали, один - отрицает.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда.

Санкция ч.4 ст.171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки и предусмотренной законодательством информации, в составе организованной группы, в особо крупном размере) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее один из сообщников обвиняемых, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, предстал перед судом. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



