Олег Савченко: пандемия не остановит создание особой экономической зоны на Каспии





Акцент на создании особой экономической зоны на Каспии сделал глава государства Владимир Путин 7 мая во время совещания по развитию транспортной отрасли. «Нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах. Сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов. Естественно, сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортерам. В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла», – отметил Владимир Путин. Напомним, для реализации проекта ранее была создана международная рабочая группа. Сейчас идет плановая подготовительная работа – масштабные работы развернутся в соседней Астраханской области. Инвестором выступает известный волгоградский промышленник, руководитель портово-логистической компании «Каспий» Олега Савченко.

Прокомментировать ход выполнения поставленных президентом задач редакция ИА «Высота 102» попросила генерального директора ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» Олег Савченко. Именно он выступает инвестором проекта на Каспии – масштабные работы должны развернуться в соседней Астраханской области.