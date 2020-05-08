Экономика

Олег Савченко: пандемия не остановит создание особой экономической зоны на Каспии

Экономика 08.05.2020 10:10
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08.05.2020 10:10


Акцент на создании особой экономической зоны на Каспии сделал глава государства Владимир Путин 7 мая во время совещания по развитию транспортной отрасли. «Нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах. Сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу собственных портов. Естественно, сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортерам. В этой связи напомню, что давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла», – отметил Владимир Путин. Напомним, для реализации проекта ранее была создана международная рабочая группа. Сейчас идет плановая подготовительная работа – масштабные работы развернутся в соседней Астраханской области. Инвестором выступает известный волгоградский промышленник, руководитель портово-логистической компании «Каспий» Олега Савченко.
Прокомментировать ход выполнения поставленных президентом задач редакция ИА «Высота 102» попросила генерального директора ООО «Портово-логистическая компания «Каспий» Олег Савченко. Именно он выступает инвестором проекта на Каспии – масштабные работы должны развернуться в соседней Астраханской области.

«Задача нам быть на Каспии страной, которая должна доминировать. Так было исторически. Но, к сожалению, сегодня Россия отстает по портовым мощностям, по транспортной инфраструктуре от соседних стран. Это Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан. И поэтому было поручение Президента РФ наверстать это отставание. И сделать так, чтобы наш порт в РФ был самым современным, самым мощным с точки зрения перспектив грузопотока, который предполагается в ближайшее время на Каспии».
Будущий международный терминал будет связан с логистической цепочкой Центральная Азия – Европа. Современные транспортные ворота откроют новые возможности для экономики Волгоградской области и ее инфраструктуры», - говорит Олег Савченко. Он подчеркивает, что проект непосредственно коснется и нашего региона. «Волгоградская область однозначно участвует в этот проекте, потому что все транспортные потоки из Астраханской области так или иначе будут проходить через Волгоградскую область. Поэтому в Волгограде тоже реализуется часть этого проекта, связанного с окружной дорогой, связанного с инфраструктурой этого транспортного коридора. Предполагается также свободная экономическая зона на территории Волгоградской области, предполагается увеличение мощности транспортной, проходящей через Волгоградскую область. Это вопрос завтрашнего дня, однако, Президент правильно поставил вопрос о том, что Астрахань, главные транспортные ворота юга РФ, должны быть открыты, должны быть модернизированы. Должны быть современными, масштабными и, самое главное, конкурентными», - Олег Савченко уверен, что несмотря на пандемию, удастся выдержать сроки, обозначенные главой государства. Первая очередь порта должна начать работу в следующем году.
 

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