Общество

Хоть тигры сыты: сотрудники застрявшего в Волгограде цирка пошли работать на стройку

Общество 07.05.2020 18:12
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07.05.2020 18:12




Передвижной цирк из Забайкалья, который приехал в Волгоград до начала пандемии, вынужден оставаться в городе-герое до снятия ограничительных мер. Как рассказал ИА «Высота 102» основатель и художественный руководитель цирка Николай Довгалюк, артисты успели собрать два аншлага, а потом пришлось отдавать деньги за проданные билеты. «Мы держались, как могли. Использовали все резервы, чтобы прокормить зверей, но потом поняли, что сами не справимся. Ведь хищники не могут без мяса. У нас на одного тигра в год до миллиона рублей уходит на корм. Обратились в администрацию Волгоградской области. Я написал всего несколько предложений. Прошу помочь прокормить зверей. И мне помогли», - рассказывает Николай Довгалюк.
Подключились к решению проблемы в комитете ветеринарии Волгоградской области и бросили клич: давайте не дадим животным умереть от голода. «Помощь предлагали и обычные люди. Но мы их просили – кормите свои семьи, вам тоже тяжело. В комитете ветеринарии обратились к предприятиям и они откликнулись – наших питомцев обеспечили мясом, курятиной. Спасибо большое племзаводу «Красный Октябрь», птицефабрике «Краснодонская», СП «Донское». Теперь душа за зверей не болит», - делится руководитель цирка. 
Пока четвероногие артисты передвижного цирка репетируют каждый день без зрителей. Тигры, лев, гималайский медведь, пума, собаки занимаются с дрессировщиками, которые отрабатывают новые номера со своими питомцами. Например, это только на первый взгляд в «обнимашках» с хищниками нет ничего особенного. На самом деле – это очень опасный трюк. Ведь тот же тигр может «залюбить» до смерти. Дрессировщик Виталий Довгалюк раскрывает секрет своего умения обращаться с опасными животными: «Они для нас – как дети. Мы их выкармливали из бутылочек, воспитывали, учили. И самое главное – мы с ними полноценные партнеры».
А вот другим сотрудникам цирка пришлось искать подработку в городе – кто-то пошел работать сторожем, кто-то устроился на стройку. «А что делать? Зарплаты нет, надо как-то жить», - разводит руками руководитель цирка. 
Но артисты надеются, что кресла в передвижном цирке пустовать долго не будут. «Мы соскучились по нашим зрителям, по эмоциям, так не хватает горящих глаз. Но мы уверены, что скоро все закончится и начнется обычная жизнь», - мечтают артисты. 

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