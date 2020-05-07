Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявлено еще одно обвинение

Расследования 07.05.2020 15:35
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07.05.2020 15:35
Обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) предъявлено Следственным управлением ФСБ России генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву вслед за обвинениями в терроризме и незаконном приобретении оружия, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Как передает информагентство, из нового обвинения следует, что в рамках расследования одного из уголовных дел Михаил Музраев дал своим подчиненным указания, которые не отвечали интересам службы.
«Заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий продлил срок предварительного следствия по делу Музраева до 26 июня 2020 года. Ранее Савицкий занимался расследованием уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ, осужденных за получение взяток от криминальных авторитетов», - отмечает ТАСС.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». Дело возможных участников поджога сейчас находится в Краснооктябрьском районном суде Волгограда. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции старт резонансного процесса перенесли на 14 мая.
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Некие лица проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева.
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Свою вину он не признает.
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