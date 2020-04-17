Расследования

Коронавирус вмешался в уголовное дело о поджоге дома волгоградского губернатора

Расследования 17.04.2020 14:12
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17.04.2020 14:12


Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Краснооктябрьском районном суде сегодня отложили рассмотрение уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, заседание по этому резонансному делу перенесли на 14 мая.
Отметим, что в умышленном уничтожении чужого домовладения - дома волгоградского губернатора на Латошинке, а также в поджоге чужого автомобиля и причинении вреда здоровью коммерсанту обвиняются трое - Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотнов. Несмотря на одинаковые обвинения, в суд поступило два уголовных дела. По одному проходят Железняков и Ушаков, а по другому - Семисотнов.
Сегодня перед судом должен был предстать Виталий Семисотнов, но из-за рисков распространения коронавируса его доставка из СИЗО пока не возможна. С учетом того, что его участие в судебном процессе обязательно, и было принято решение о переносе рассмотрения дела на более поздний срок. Вероятно, что заседание сможет состоятся только после нормализации эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, что поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор коттеджа и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену дома. Учитывая, что указанное жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, по данному факту СУ СКР по Волгоградской области, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и Музраева.
Позднее обвинение было переквалифицировано, а генералу было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Уже 10 месяцев - с 11 июня 2019 года - Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Свою вину они не признают.


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