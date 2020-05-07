В Волгоградской области замглаву Жирновска подозревают в коррупции





В получении взяток под видом арендных платежей в Волгоградской области подозревают 37-летнего заместителя главы одного из городских поселений Жирновского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие).

По данным следствия, чиновник, располагая информацией о том, что 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, незаконно используется главой крестьянско-фермерского хозяйства для выращивания сельхозкультур, потребовал от фермера систематически передавать ему определенные суммы денег. При этом, подозреваемый заверил мужчину, что указанные вознаграждения вовсе не взятки, а арендная плата, размер которой составляет 125 тысяч рублей в год.

Установлено, что в период с ноября 2018 года по конец сентября 2019 года заместитель главы городской администрации «заработал» в общей сложности свыше 250 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Жирновского района.

По информации ИА "Высота 102", по подозрению в получении взятки задержан заместитель главы города Жирновска.