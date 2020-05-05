Здравоохранение 05.05.2020 18:14
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05.05.2020 18:14
Восемь завозных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, зараженные COVID-19 прибыли в Волгоград из Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани.
Примечательно, что 50 из 62 новых случаев – это пациенты, которые заразились при контакте с уже больными коронавирусом.
Среди зараженных 10 детей. Это один грудничок, трое дошкольников в возрасте до 6 лет, трое школьников до 14 лет и трое подростков до 17 лет. Коронавирусом заразились 18 человек от 18 до 29 лет; 19 жителей от 30 до 49 лет; 12 жителей от 50 до 64 лет; трое – старше 65-ти лет.
Больше всего за сутки зараженных выявлено в Волгограде – 33 случая. В Николаевском и Городищенском районах – по 7 заболевших, в Волжском – 5, в Михайловском районе – 4 случая, в Новоаннинском – 2, в Камышинском, Даниловском, Палласовском, Светлоярском районах – по одному случаю.
По-прежнему три района держат оборону: в Алексеевском, Светлоярском и Ольховском на сегодняшний день случаев коронавирусной инфекции не выявлено. В лидерах по заболеваемости остается Волгоград – 190 человек, Николаевский район – 59 и Волжский – 42.
Всего в регионе COVID-19 диагностирован у 578 человек, из которых 12 скончались и 123 уже выздоровели.
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