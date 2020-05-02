Общество 02.05.2020 16:53
0
02.05.2020 16:53
Монтаж специальных конструкций для уже ставшего традиционным лазерного светового шоу, проходящего в дни празднования годовщины Победы, сейчас идет на Мамаевом кургане в Волгограде.
Как сегодня сообщил ИА «Высота 102» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, патриотическую памятную акцию «Свет Великой Победы» решено провести в формате телеверсии с дополненной реальностью, показ которой 9 мая будут вести федеральные каналы. На вопрос, будет ли мемориальный комплекс закрыт для людей, директор музея – заповедника ответил : «В регионе действует объявленный губернатором режим самоизоляции. Его надо соблюдать всем, а Мамаев курган перекрыть невозможно».
Об особенностях заключения контрактов, а также подробности об участниках сделок на проведение лазерного шоу «Свет Великой Победы» ИА «Высота 102» расскажет в ближайшее время, после завершения небольшого журналистского расследования.
Реклама
Шлемы и смены: эксперты оценили эффективность мер по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области02.05.2020 16:40
Общество 02.05.2020 16:40
В Волгограде восстанавливают надпись на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину! СССР!»02.05.2020 15:53
Общество 02.05.2020 15:53
«Второе чудо Сталинграда»: в Волгограде вспоминают победный матч на руинах02.05.2020 13:23
Общество 02.05.2020 13:23
Суды в Волгоградской области продолжают штрафовать гуляющих граждан02.05.2020 12:11
Общество 02.05.2020 12:11
В Волгограде заблокировали сайты по продаже рогов ценного «красного» зверя02.05.2020 10:12
Общество 02.05.2020 10:12
Волгоград проверили на статус города-миллионника01.05.2020 21:58
Общество 01.05.2020 21:58
Волгоград патрулируют группы экстренного реагирования01.05.2020 20:20
Общество 01.05.2020 20:20
Жертвой коронавируса стал 83-летний житель Волжского01.05.2020 15:39
Общество 01.05.2020 15:39
С жителей Волгоградской области сурово спросят за костры и разгульный отдых на природе01.05.2020 15:03
Общество 01.05.2020 15:03
Волгоградцам горько от цен на лук01.05.2020 13:25
Общество 01.05.2020 13:25
За прогулку без разрешения попались десятки жителей Волгоградской области01.05.2020 12:06
Общество 01.05.2020 12:06
В Волгоградской области за сутки – рекордный прирост по COVID-201901.05.2020 11:45
Общество 01.05.2020 11:45
Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отменил запрет на въезд в город01.05.2020 10:54
Общество 01.05.2020 10:54
Спортивным микрорайоном станет Родниковая долина в Волгограде01.05.2020 10:27
Общество 01.05.2020 10:27
«Мир – труд – май»: В Волгограде сняли запрет о переправе дачников на Сарпинский01.05.2020 10:09
Общество 01.05.2020 10:09
Реклама