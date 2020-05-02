



Монтаж специальных конструкций для уже ставшего традиционным лазерного светового шоу, проходящего в дни празднования годовщины Победы, сейчас идет на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сегодня сообщил ИА «Высота 102» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, патриотическую памятную акцию «Свет Великой Победы» решено провести в формате телеверсии с дополненной реальностью, показ которой 9 мая будут вести федеральные каналы. На вопрос, будет ли мемориальный комплекс закрыт для людей, директор музея – заповедника ответил : «В регионе действует объявленный губернатором режим самоизоляции. Его надо соблюдать всем, а Мамаев курган перекрыть невозможно».

Об особенностях заключения контрактов, а также подробности об участниках сделок на проведение лазерного шоу «Свет Великой Победы» ИА «Высота 102» расскажет в ближайшее время, после завершения небольшого журналистского расследования.



