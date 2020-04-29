Волгоградская гордума разрушила бизнес-мечту помощника депутата





Сегодня Волгоградская гордума отклонила проект возведения в частном секторе Советского района многоквартирного дома. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Проект лоббировал Сергей Путивка - участник выборов в гордуму 2018 года, помощник депутата-коммуниста Андрея Анненко, известный по скандальным историям с самостроями. Он настаивал на изменении назначения земельного участка с индивидуальной на малоэтажную застройку многоквартирными домами. Площадь участка, расположенного по ул.Зевина, 30, на котором планировалась застройка, составляет 460 квадратных метров.





Проект изменений в Правила землепользования и застройки, который инициировал помощник депутата, был одобрен на общественных обсуждениях. Однако в слушаниях принял участие только один человек – сам Сергей Путивка. «За» проект решения на сегодняшнем заседании проголосовали только 11 депутатов, «против» - 7, двое воздержались. Для принятия положительного решения голосов не хватило.

Депутат Дмитрий Крылов, который не входит ни в одну из думских фракций, удивился тому, что большинство коллег проявили такое единодушие, проголосовав по этой теме молча, без обсуждений. Вопрос задел за живое и коммуниста Андрея Анненко, на глазах которого «прокатили» бизнес-проект его товарища.





«Почему не обсудили? Давайте обсудим…», - робко предложил представитель КПРФ. Председатель гордумы Владлен Колесников только развел руками, пояснив, что решение депутатов подвергаться сомнению не должно.

Согласно данным с сайта администрации Волгограда, С.С. Путивка являлся одним из застройщиков дома по улице Малиновского в Советском районе. В 2015 году суд решил снести признанный самостроем объект. Аналогичные судебные акты были вынесены еще по 14 строениям, расположенным в разных районах Волгограда. Квартиры в незаконных постройках приобретали люди, которые в итоге едва не остались без жилья. Скандальная тема вызвала широкий общественный резонанс в Волгограде. Обманутые дольщики выходили на многочисленные акции протеста, требуя от власти не лишать их жилья. Администрация Волгограда и городская дума тогда пошли навстречу людям, узаконив данные строения.

В феврале текущего года о конфликте с Сергеем Путивка в редакцию ИА «Высота 102» сообщили жители частных домов Советского района. Жильцы выражали беспокойство по поводу подозрительной, по их мнению, стройки рядом с их домами по улице Тимирязева. Свои претензии по данному поводу граждане выражали и самому Путивке, который гордо именовал себя «сотрудником Волгоградской городской думы» и обещал раздать квартиры в строящемся доме переселенцам из аварийного фонда. Перепалка местного населения с помощником депутата попала на кадры видеоъсемки.







Фамилия Путивки фигурировала и в уголовном деле о мошенничестве, которое в 2015 году возбуждало УМВД по Волгограду. Этот застройщик и еще один по фамилии Горбань во время следствия помещались под домашний арест. О дальнейшей судьбе уголовного дела неизвестно. В открытой базе данных волгоградских судов сведения о вынесенном приговоре в отношении Путивки и Горбаня отсутствуют.



