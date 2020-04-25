Расследования

Затаились?: на ликвидированной свалке под Волгоградом мусора оказалось больше, чем в проекте

Расследования 25.04.2020 14:29
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25.04.2020 14:29


Инженерно-геодезические и геологические изыскания проводятся на свалке вблизи города Краснослободск, которая была ликвидирована и рекультивирована по госконтракту еще в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» - одного из ключевых направлений нацпроекта «Экология». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства», которое является заказчиком работ, по итогам полученных материалов будет решаться вопрос о дальнейшем производстве работ.
Как выяснилось, на объекте обнаружены дополнительные свалочные массы, причем их объем, по предварительным данным, может быть в десятки раз больше, чем было заявлено в проекте. В ответе на запрос, направленный редакцией в «Дирекцию водохозяйственного строительства», заказчик умолчал о том, сколько мусора уже вывезли с этой свалки в рамках госконтракта, а также после сдачи объекта, когда на рекультивированную свалку, где уже высадили саженцы дубов, подрядчик экстренно вывел спецтехнику.
О начале несанкционированных работ по вывозу мусора с ликвидируемой в рамках нацпроекта свалки «Высота 102» сообщала в феврале текущего года в статье «Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусор». В ситуации разбираются сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других служб. Как удалось узнать информагентству, ясности в этом вопросе нет до сих пор. Представители подрядчика  - ООО «ГринЛайт» и заказчика просят дать им время на подготовку пояснений по сложившейся проблеме. Не исключено, что вопросы у правоохранителей могут появиться не только к ликвидаторам свалки, но и к тем, кто разрабатывал и утверждал дорогостоящий проект ликвидации и рекультивации.
Напомним, что в 2019 году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» всего было ликвидировано и рекультивировано 18 свалок. Указанная свалка под Краснослободском – одна из них. Как уже писала «Высота 102», история с рекультивацией этих земельных участков на территории Среднеахтубинского района может перерасти в серьезный скандал федерального масштаба (читать здесь). Недавно стало известно, что один из непосредственных участников истории рекультивации 18 свалок – бывший руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев уволился с высокого поста в Астраханской области. Официально сообщалось, что руководитель администрации губернатора Астраханской области Сергей Васильев сам написал заявление об уходе с государственной службы, оно было удовлетворено. 

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