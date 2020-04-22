Общество 22.04.2020 13:03
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22.04.2020 13:03
Руководитель администрации губернатора Астраханской области Сергей Васильев ушел с государственной службы, сообщает ИА «Высота 102». По информации официального портала региона, чиновник сам подал заявление об увольнении с должности. Эту просьбу астраханский губернатор Игорь Бабушкин удовлетворил сегодня.Ранее Сергей Васильев возглавлял Управление Росприроднадзора по Волгоградской области. По сведениям ИА «Высота 102», уже практически решен вопрос о возбуждении уголовного дела по следам скандальной истории с Кировской свалкой, дорогостоящая рекультивация которой проходила в период работы Сергея Васильева в Волгограде.
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