









Несанкционированные работы по вывозу мусора сегодня в пожарном порядке начались на свалке вблизи города Краснослободск, которая была ликвидирована и рекультивирована по госконтракту в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» - одного из ключевых направлений нацпроекта «Экология». Об этом ИА «Высота 102» сообщил помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков.

«На территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма сегодня мы зафиксировали, что на свалке ведутся работы по ее углублению и вывозу отходов. Дубы, которые там были посажены в ходе рекультивации, выдернули и куда-то увезли, якобы на временное хранение», - сообщил помощник прокурора. По его словам, госконтракт по этой свалке был закрыт. Однако подрядчик – ООО «Гринлайт» - снова начал вывозить мусор, который, как выяснилось, каким-то образом оказался под землей и высаженными дубами.

Несмотря на выходной день сегодня на свалку прибыли сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других служб. Выяснилось, что земляные работы с участием тяжелой техники на территории природного парка ведутся с множественными нарушениями – на это нет никаких разрешительных документов, что и было зафиксировано. С работников взяты объяснения. Закрыв глаза на «букет» нарушений, подрядчик отказался прекращать работы и продолжает копать и вывозить мусор грузовиками - несмотря на праздничные выходные. Такое упорство в нарушении природоохранного законодательства и срочность, по мнению Куртукова, можно объяснить тем, что кто-то пытается избежать уголовного преследования за закрытие государственного контракта, который, по всей видимости, не был полностью исполнен.

Куртуков пояснил, что все началось после того, как природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что свалку вывезли не полностью, а оставшийся мусор просто присыпали сверху землей. «Мы приступили к определению объемов оставшегося мусора, начались соответствующие исследования», - пояснил помощник прокурора.

По его словам, аналогичная ситуация с ликвидацией и рекультивацией в ходе прокурорской проверки прослеживается и на других свалках.





На фото: еще в начале февраля на ликвидированной свалке были саженцы дуба

Отметим, что всего в 2019 году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» было ликвидировано и рекультивировано 18 свалок. В начале февраля текущего года Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к их проверке, о чем сообщала «Высота 102» в материале «На ликвидированных свалках Волго-Ахтубинской поймы ищут мусор под землей» . Были взяты пробы грунта для того, чтобы установить, сколько содержится в них отходов, какого они класса опасности. Проверяющие также выясняли, выбран ли весь мусор - тот объем, который был зафиксирован до момента рекультивации. А также смогут ли высаженные на ликвидированных свалках дубы прижиться.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.



