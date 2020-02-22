Экология

Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусор

Экология 22.02.2020 21:22
0
22.02.2020 21:22




Несанкционированные работы по вывозу мусора сегодня в пожарном порядке начались на свалке вблизи города Краснослободск, которая была ликвидирована и рекультивирована по госконтракту в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» - одного из ключевых направлений нацпроекта «Экология». Об этом ИА «Высота 102» сообщил помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков.
«На территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма сегодня мы зафиксировали, что на свалке ведутся работы по ее углублению и вывозу отходов. Дубы, которые там были посажены в ходе рекультивации, выдернули и куда-то увезли, якобы на временное хранение», - сообщил помощник прокурора. По его словам, госконтракт по этой свалке был закрыт. Однако подрядчик – ООО «Гринлайт» - снова начал вывозить мусор, который, как выяснилось, каким-то образом оказался под землей и высаженными дубами.
Несмотря на выходной день сегодня на свалку прибыли сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других служб. Выяснилось, что земляные работы с участием тяжелой техники на территории природного парка ведутся с множественными нарушениями – на это нет никаких разрешительных документов, что и было зафиксировано. С работников взяты объяснения. Закрыв глаза на «букет» нарушений, подрядчик отказался прекращать работы и продолжает копать и вывозить мусор грузовиками - несмотря на праздничные выходные. Такое упорство в нарушении природоохранного законодательства и срочность, по мнению Куртукова, можно объяснить тем, что кто-то пытается избежать уголовного преследования за закрытие государственного контракта, который, по всей видимости, не был полностью исполнен.
Куртуков пояснил, что все началось после того, как природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что свалку вывезли не полностью, а оставшийся мусор просто присыпали сверху землей. «Мы приступили к определению объемов оставшегося мусора, начались соответствующие исследования», - пояснил помощник прокурора.
По его словам, аналогичная ситуация с ликвидацией и рекультивацией в ходе прокурорской проверки прослеживается и на других свалках. 

На фото: еще в начале февраля на ликвидированной свалке были саженцы дуба
Отметим, что всего в 2019 году на территории Среднеахтубинского района в рамках федерального проекта «Чистая страна» было ликвидировано и рекультивировано 18 свалок. В начале февраля текущего года Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к их проверке, о чем сообщала «Высота 102» в материале «На ликвидированных свалках Волго-Ахтубинской поймы ищут мусор под землей». Были взяты пробы грунта для того, чтобы установить, сколько содержится в них отходов, какого они класса опасности. Проверяющие также выясняли, выбран ли весь мусор - тот объем, который был зафиксирован до момента рекультивации. А также смогут ли высаженные на ликвидированных свалках дубы прижиться.
ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экология
21.02.2020 16:31
Экология 21.02.2020 16:31
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 17:47
Экология 17.02.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 12:06
Экология 17.02.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 14:35
Экология 14.02.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 09:41
Экология 14.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
12.02.2020 17:27
Экология 12.02.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2020 14:48
Экология 11.02.2020 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.02.2020 12:27
Экология 11.02.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.02.2020 10:32
Экология 10.02.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2020 20:43
Экология 09.02.2020 20:43
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.02.2020 15:40
Экология 06.02.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.02.2020 11:00
Экология 06.02.2020 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.02.2020 15:25
Экология 05.02.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:22
Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Оградили и забыли: в Волгограде разрушенный колодец все еще ждет коммунальщиковСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде на кастинг для съемок военной драмы пришли сотни мужчинСмотреть фотографии
12:29
Бывший министр Волгоградской области стал «приличной принцессой» и фигурантом уголовных делСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде за пассажирами рейсовых теплоходов будут наблюдать свыше 100 видеокамерСмотреть фотографии
10:29
В теплицах Волгоградской области собрали «урожай» нелегаловСмотреть фотографии
09:45
Пятеро пешеходов попали под колеса машин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:27
Под Волгоградом в ночном ДТП с лошадью пострадал водительСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде новый маршрут свяжет Верхнюю Ельшанку и ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
19:48
Снег и туман накроют федеральные трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизойСмотреть фотографии
15:55
Власти Волгограда заказали эвакуаторы для зачистки мест проведения мероприятийСмотреть фотографии
15:18
По приказу Шойгу: в Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде прокуратура пресекла продажу анаболических стероидов через интернетСмотреть фотографии
13:45
Волгоградцы признались, почему боятся ухода ПутинаСмотреть фотографии
13:35
Росгвардейцы спасли 11 жильцов из горящего дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде после ДТП с автобусом водителя и пассажира легковушки спасало МЧС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламеСмотреть фотографии
12:05
Пора на грядки: волгоградских дачников предупредили о досрочном открытии речного сообщенияСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде регулировщик окон «удачно нырнул» в бабулин кошелекСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяинаСмотреть фотографии
10:41
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинахСмотреть фотографии
10:31
Жители «проклятой» улицы в Волгограде боятся за жизньСмотреть фотографии
10:15
Радушная хозяйка однушки из Волжского «обогрела» шестерых узбековСмотреть фотографии
09:55
Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздникиСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом таксист совершил смертельный кувырок на машинеСмотреть фотографии
09:21
Два брата из Калмыкии задержаны за врезку в нефтепровод в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Михаил Зимин: Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником!Смотреть фотографии
08:50
Волгоградский НЭТ готовят к большому ремонтуСмотреть фотографии
06:43
В Волгограде пройдут съемки фильма «Воздух» Алексея ГерманаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 