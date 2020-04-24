Общество

«Отвезти тестю на дачу гроб»: волгоградские таксисты хотят помощи от власти

Общество 24.04.2020 17:34
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24.04.2020 17:34


О необычных заказах во время действия режима самоизоляции, а также в целом о сложностях работы в условиях пандемии рассказывают волгоградские таксисты. Как сообщает ИА «Высота 102», одна из проблем в том, что такси в условиях распространения коронавируса продолжают работать с определенными предосторожностями и издержками, но при этом водители совершенно не ощущают поддержки от власти.
«Несмотря на то, что стоимость поездки очень низкая - от 39 рублей за минусом всех комиссий и топлива, это выходит дешевле общественного транспорта. Мы продолжаем возить пассажиров на работу, в магазины, на дачи ценой собственной безопасности. При этом средства защиты приобретаем за собственные деньги. У водителей такси назрел вопрос, почему нас правительство не воспринимает как значимый транспорт, который необходимо обеспечить средствами защиты? Нам очень накладно приобретать маски, которые стоят от 40 рублей на 2 часа, средства дезинфекции, которые стоят от 200 рублей - одной баночки хватает максиму на 6 часов, на мойке самообслуживания дезинфекция авто стоит 50 рублей одна минута. Каждый час необходимо проходить машину полностью, а это занимает не одну минуту. Все это мы покупаем за собственные средства, которые зарабатываем за смену», - отмечает представитель службы такси.
Еще одна проблем с которой столкнулись таксисты – необычные заказы. В условиях самоизоляции клиенты изощряются кто во что горазд.
 «Привезти водки, вина, игристого, сгонять за пивом, купить сигарет, покатать по городу, купить мясо, пожарить и привезти шашлык, отвезти тестю на дачу гроб, выгулять собаку, купить презервативы, составить компанию во время застолья, снять на видео патрули», - о чем только не просят через агрегаторы и диспетчеров люди.  «Мы стараемся помочь нашим гражданам в сложное для всех время, но нам не помогает ни правительство, ни администрации Волгограда и области», - говорят таксисты.

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