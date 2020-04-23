В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса

Здравоохранение 23.04.2020 12:39
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23.04.2020 12:39
Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области. Это 71-летний житель Городищенского района, который только спустя 5 дней после заболевания обратился за медицинской помощью. Как сообщил сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, в течение двух дней мужчина находился в реанимации. Известно, что он ни с кем не контактировал.
Заболел пенсионер 9 апреля, вызвал врача на дом 14-го числа. Скончался 19 апреля. Результаты анализа на коронавирус были получены уже после смерти мужчины.
Напомним, ранее от СOVID-2019 ранее скончались 47-летняя жительница Жирновского района, у которой была внебольничная пневмония, и 39-летний мужчина из Николаевского района. Последний заболевший обратился за медицинской помощью при первых признаках инфекции.
На сегодняшний день в Волгоградской области выявлено 165 случаев коронавируса. За последние сутки инфекция выявлена у 20 человек. Количество прибывших из эндемичных территорий жителей региона, попавших под наблюдение, составляет 8472 человека. Под наблюдением на дому находятся 2128 человек. В больницах лежат 519 человек, из которых 21 ребенок.
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