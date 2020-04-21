Двое волгоградцев идут под суд за кражу топлива из нефтепровода

Расследования 21.04.2020 16:28
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21.04.2020 16:28
За систематическую кражу топлива из нефтепровода в Жирновском районе ответят перед судом двое жителей Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в полиции, следователи ГСУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование этого уголовного дела, в ходе которого было допрошено более 20 свидетелей, проведены 4 судебные экспертизы.
По данным следствия, в мае 2019 года подозреваемые, используя ранее изготовленную несанкционированную врезку в нефтепровод, похищали нефть. Ночью злоумышленники приезжали на арендованных грузовых автомобилях и с помощью шланга перекачивали нефть в автоцистерны. Затем похищенная нефть перевозилась на территорию Волгограда с целью дальнейшей продажи третьим лицам.
В июне прошлого года на трассе в момент перевозки нефти их задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецназа. У задержанных изъято около 25 тонн похищенной нефти стоимостью почти 600 тысяч рублей, шланги, насосы, компьютерная техника, черновые записи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Уголовные дела были возбуждены в отношении троих подозреваемых. 30-летний фигурант находится под стражей, в отношении него расследование уголовного дела продолжается. В суд направлено уголовное дело в отношении 29 и 24-летних участников преступной группы, заключивших досудебное соглашение со следствием.
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