В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красоты

Деятельность может осуществляться в случае одновременного соблюдения следующих правил: оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 квадратных метров на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств.
Общество 18.04.2020 20:22
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18.04.2020 20:22
Деятельность может осуществляться в случае одновременного соблюдения следующих правил: оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 квадратных метров на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств.
Приказ об утверждении перечня услуг, которые салонам красоты и парикмахерским можно оказывать во время действия в регионе особого противоэпидемиологического режима, подписан в областном комитете промышленности торговли. Как сообщает ИА «Высота 102», приказ вступает в силу 21 апреля. В список услуг попали парикмахерские услуги, маникюр, наращивание ногтей, педикюр, окрашивание и наращивание ресниц, окрашивание бровей.
Деятельность может осуществляться в случае одновременного соблюдения следующих правил: оказание услуг исключительно по предварительной записи; обеспечение площади места обслуживания не менее 10 квадратных метров на одного потребителя; применение аппаратов для обеззараживания помещений на основе бактерицидных ультрафиолетовых ламп или аналогичных по потребительским свойствам устройств.
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