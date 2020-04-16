



Следственный отдел по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области отказал в возбуждении уголовного дела по следам вышедшего на федеральный уровень скандала о сливе на почву неочищенных канализационных стоков рабочего поселка Светлый Яр, сообщает ИА "Высота 102".

По данным информированных источников, решение, согласованное в Следственном управлении Следственного комитета России по Волгоградской области, принято, документально оформлено и подписано. Отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, что экологический скандал, связанный со сбросом неочищенных канализационных стоков рабочего поселка Светлый Яр, разгорелся осенью 2019 года. Федеральный канал показал, что окрестности населенного пункта под Волгоградом утопают в нечистотах из-за сброса поселковых стоков на почву. Стоки жизнедеятельности населенного пункта сбрасывались якобы в так называемый "пруд-испаритель", который администрация Светлоярского района передала в 2017 году ООО "Осока-Линк" в концессию. Фактически нечистоты длительное время сливались просто на землю. В отношении концессионера, осуществляющего сброс неочищенных стоков на землю, управлением Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской области с участием прокуратуры Светлоярского района и Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры было проведено административное расследование. Были привлечены и другие ведомства, эксперты и специализированная лаборатория.

Нижне-Волжское бассейновое водное управление установило, что только за 2018 год объем сброса неочищенных сточных вод в "пруд-испаритель" составил 627 тысяч кубических метров. Согласно заключению экспертизы, в результате попадания опасных веществ на рельеф местности зафиксировано превышения в почве концентраций загрязняющих веществ в несколько раз по железу, хлорид-иону, сульфат-иону, нефтепродуктам, фосфат-иону. Размер вреда, нанесенный почвам, оценен в 283,5 миллиона рублей.





ООО "Осока-Лик", оказывающее услуги по водоснабжению и водоотведению в рабочий поселок Светлый Яр, было привлечено к административной ответственности за порчу земель.

По иску Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры Светлоярский районный суд обязал в феврале текущего года компанию-концессионера и администрацию района прекратить сброс на почву неочищенных стоков . Этот факт был подтвержден в суде, однако следственный отдел по Светлоярскому району СУ СКР не увидел в этой истории состава преступления.

Получается, что нанесенный природе ущерб в сотни миллионов рублей не повод для уголовного разбирательства, если что-то очень кому-то нужно. По информации "Высоты 102", представители администрации Светлоярского района и концессионер "Осока-Линк" убедили следствие, что они так поступали из крайней необходимости, так как сливать стоки им было некуда.





Отчасти они правы. Канализационные трубы, по которым стоки должны были поступать на очистку, были выкопаны и похищены. Как известно, ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области расследует уголовное дело о краже в крупном размере, фигурантами которого являются бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков и еще пять человек - руководитель фирмы по приему металла и рабочие , которые копали и вывозили трубы. Как выяснили правоохранители, группа лиц произвела демонтаж и последующее хищение металлического трубопровода общей протяженностью 7,2 км., расположенного на участке местности в Светлоярском районе Волгоградской области. Похищенные трубы сдали в пункт приема лома черного и цветного металлов. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей.



