Стоки куда надо: есть первое решение суда по экологическому скандалу в Светлоярском районе

Экология 07.02.2020 15:39
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07.02.2020 15:39
Прекратить сброс на почву неочищенных сточных вод рабочего поселка Светлый Яр и организовать должным образом их водоотведение и очистку обязал Светлоярский районный суд компанию-концессионера и администрацию Светлоярского района. Как сообщил сегодня ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Максим Гречаник, судебная инстанция накануне полностью удовлетворила исковые требования природоохранной прокуратуры, которая обратилась в суд после проверки обращения жительницы Светлого Яра о сбросе сточных вод от поселковой канализации без очистки на рельеф местности. Жалоба поступила в надзорное ведомство в сентябре 2019 года.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что загрязненные, согласно протоколу измерений проб филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области, сточные воды из канализационной системы Светлого Яра без очистки размещаются на рельеф местности на земельном участке, расположенном в границах кадастрового квартала № 34:26:090406, в 6,41 км юго-западнее Светлого Яра.
Попадание неочищенных стоков на почву, по данным надзорного ведомства, стало возможным вследствие того, что администрацией ненадлежащим образом организовано водоотведение загрязненных стоков от объектов, расположенных в административных границах рабочего поселка Светлый Яр. Установлено, что канализационные стоки на очистные сооружения не поступают, никакой очистке не подвергаются.
В адрес главы администрации района было внесено представление с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. А в Светлоярский районный суд было подано исковое заявление с требованием обязать ООО "Осока-Лик", которое обслуживает канализационное хозяйство поселка по договору концессии, прекратить сброс неочищенных сточных вод, а администрацию Светлоярского района - организовать водоотведение, обеспечивающее очистку сточных вод от р.п. Светлый Яр.
Решение районного суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, что экологический скандал, связанный со сбросом неочищенных канализационных стоков рабочего поселка Светлый Яр, разгорелся осенью 2019 года. Проблема вышла на федеральный уровень после того, как сюжет на эту тему показал Первый канал. Как сообщали местные и федеральные СМИ, окрестности населенного пункта утонули в нечистотах из-за того, что канализационные трубы были выкопаны и проданы.
Расследованием кражи, совершенной в крупном размере, занялись сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД и регионального УФСБ, был задержан и взят под стражу бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков. По делу проходит еще пятеро фигурантов - руководитель фирмы по приему металла ООО "Югмедлом" Дусчонов и лица, которые выкапывали трубы и возили их в пункт приема металлолома.
Как выяснили правоохранители, в результате противоправных действий был произведен демонтаж и последующее хищение металлического трубопровода общей протяженностью 7,2 км., расположенного на участке местности в Светлоярском районе Волгоградской области. Похищенные трубы сдали в пункт приема лома черного и цветного металлов. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей. Расследование дела продолжается.
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