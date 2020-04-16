В Волжском девушка без прав опрокинула "Лексус" с тремя пассажирами





Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля "Лексус" в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло ночью на улице Ленина. 21-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 18-летний, 17-летний и 22-летняя пассажиры автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.



