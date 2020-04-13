Федеральные новости

Мишустин распорядился выделить волгоградским медикам более 168 миллионов рублей

Федеральные новости 13.04.2020 12:23
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13.04.2020 12:23


Волгоградской области выделены 168 с лишним миллионов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим в контакте с людьми, зараженными коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, всего регионам страны будут направлены 45695,17 миллионов рублей. 
Ранее меры материальной поддержки медработников, которые в условиях пандемии ежечасно рискуют своим здоровьем, анонсировал президент России Владимир Путин. Специальные ежемесячные выплаты вводятся на три месяца, начиная с апреля текущего года.Суммы составят от 25 до 80 тысяч рублей. Так, доплата врачам стационаров составит 80 тысяч, среднему медперсоналу - 50 тысяч и младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч рублей. Финансовая поддержка будет оказана и сотрудникам «скорой помощи». Для врачей надбавка составит 50 тысяч рублей, фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тысяч рублей.

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