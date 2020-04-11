В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусом





Еще 5 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Всего на сегодняшний день в регионе диагноз подтвержден у 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. Количество выздоровевших в регионе не изменилось - 5 человек. Их них трое взрослых и двое детей.

В Волгоградской области с 1 апреля и до конца месяца действует режим самоизоляции. Граждане, прибывшие из эндемичных территорий, отправляются на двухнедельный домашний карантин. Накануне губернатор региона распространил данную практику приезжающих из Москвы и других российских регионов.