В Волгоградской области уже 33 случая заражения коронавирусом

Здравоохранение 11.04.2020 12:21
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11.04.2020 12:21
Еще 5 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Всего на сегодняшний день в регионе диагноз подтвержден у 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. Количество выздоровевших в регионе не изменилось - 5 человек. Их них трое взрослых и двое детей.
В Волгоградской области с 1 апреля и до конца месяца действует режим самоизоляции. Граждане, прибывшие из эндемичных территорий, отправляются на двухнедельный домашний карантин. Накануне губернатор региона распространил данную практику приезжающих из Москвы и других российских регионов.
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