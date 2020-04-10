На «рыбную полку» Волгоградский гидроузел выйдет к 22 апреля

Экология 10.04.2020 11:35
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10.04.2020 11:35
Объемы среднесуточных сбросных расходов Волгоградского гидроузла начали нарастать ежедневно на 2000 м³/с с 9 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС, сбросы будут ежедневно увеличиваться на 2000 м³/с с выходом на «сельскохозяйственную полку» 25000-25500 м3/с к 13 апреля. В таком объеме расходы будут осуществляться до 17 апреля. Затем сбросы станут ежедневно снижаться по 2000 м³/с с выходом на «рыбохозяйственную полку» 16000 м3/с к 22 апреля. «Режимы подлежат оперативной корректировке в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой», - уточнили на Волжской ГЭС. Прохождение весеннего половодья на Волжско-Камском каскаде в текущем году проходит необычно рано из-за аномально теплой зимы в бассейне реки Волга.
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