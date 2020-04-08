В Волгоградской области на День России соберут несколько тысяч человек





В Волгограде и Дубовке планируют собрать 4400 человек на празднование Дня России. Как сообщает ИА «Высота 102», праздники организует комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Начальная цена контракта – 400 тысяч рублей.

В этот день пройдут концерты и другие развлекательные мероприятия. Также будет изготовлено около полутора тысяч наименований сувенирной продукции – пакеты, шарфы, значки, сувенирные тарелки и бокалы и увеличенную копию российского флага размером 4 на 60 метров.

Напомним, День России отмечается в стране 12 июня. Ранее городские власти также объявили закупку услуг по организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Решение о проведении либо об отмене мероприятий в честь Дня Победы на сегодняшний день пока не принято. Однако, если ситуация с распространением коронавируса улучшится и празднование 9 мая все-таки состоится, то без проведения в настоящее время подготовительной работы организовать масштабные мероприятия будет невозможно, ранее поясняли в мэрии. В условиях договора с победителем аукциона данные нюансы и возможные форс-мажорные обстоятельства прописаны.

Ограничительные меры действуют в России пока до 30 апреля.



