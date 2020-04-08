В Волгоградской области на День России соберут несколько тысяч человек

Расследования 08.04.2020 10:36
0
08.04.2020 10:36
В Волгограде и Дубовке планируют собрать 4400 человек на празднование Дня России. Как сообщает ИА «Высота 102», праздники организует комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Начальная цена контракта – 400 тысяч рублей.
В этот день пройдут концерты и другие развлекательные мероприятия. Также будет изготовлено около полутора тысяч наименований сувенирной продукции – пакеты, шарфы, значки, сувенирные тарелки и бокалы и увеличенную копию российского флага размером 4 на 60 метров.
Напомним, День России отмечается в стране 12 июня. Ранее городские власти также объявили закупку услуг по организации праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Решение о проведении либо об отмене мероприятий в честь Дня Победы на сегодняшний день пока не принято. Однако, если ситуация с распространением коронавируса улучшится и празднование 9 мая все-таки состоится, то без проведения в настоящее время подготовительной работы организовать масштабные мероприятия будет невозможно, ранее поясняли в мэрии. В условиях договора с победителем аукциона данные нюансы и возможные форс-мажорные обстоятельства прописаны.
Ограничительные меры действуют в России пока до 30 апреля.
Реклама
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептиком07.04.2020 15:10
Расследования 07.04.2020 15:10
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошки07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройстве07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне Волги07.04.2020 11:35
Расследования 07.04.2020 11:35
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалости07.04.2020 10:25
Расследования 07.04.2020 10:25
Рецидивиста из Волгоградской области задержали в Краснодарском крае за убийство06.04.2020 15:19
Расследования 06.04.2020 15:19
Водителя грузовика из Казани осудят за страшное ДТП с маршруткой в Волгограде06.04.2020 14:15
Расследования 06.04.2020 14:15
Волгоградские газовики проиграли еще один суд из-за писем «для плохих соседей»06.04.2020 12:31
Расследования 06.04.2020 12:31
В Волгограде энергетика и двух рабочих обвиняют в пожаре на складе туалетной бумаги06.04.2020 11:12
Расследования 06.04.2020 11:12
Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублей05.04.2020 16:33
Расследования 05.04.2020 16:33
В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый каток05.04.2020 12:07
Расследования 05.04.2020 12:07
В Волгоградской области дело о тысячах бутылок с суррогатом дошло до суда02.04.2020 17:30
Расследования 02.04.2020 17:30
В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денег02.04.2020 15:51
Расследования 02.04.2020 15:51
В Волгограде директор компании с итальянскими корнями идет под суд за мошенничество02.04.2020 10:32
Расследования 02.04.2020 10:32
Реклама