Федеральные новости

Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников

Федеральные новости 07.04.2020 16:40
0
07.04.2020 16:40


Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» подписан Владимиром Путиным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Утвержденный президентом закон дополняет УК  статьёй, устанавливающей уголовную ответственность «за уничтожение либо повреждение расположенных на территории России или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов». 
Вандалам теперь грозят штрафы до 3-х миллионов рублей,  принудительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет. Одиночек и тех, кто в составе группы применил насилие, ждет наказание в виде внушительных штрафов до пяти миллионов рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или пребывание за решеткой в течение 5 лет.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
07.04.2020 10:26
Федеральные новости 07.04.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.04.2020 16:34
Федеральные новости 06.04.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.04.2020 15:55
Федеральные новости 06.04.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.04.2020 17:27
Федеральные новости 03.04.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.04.2020 18:01
Федеральные новости 02.04.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.04.2020 15:09
Федеральные новости 02.04.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.03.2020 12:14
Федеральные новости 29.03.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2020 18:42
Федеральные новости 28.03.2020 18:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2020 13:51
Федеральные новости 26.03.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2020 11:35
Федеральные новости 26.03.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2020 21:32
Федеральные новости 24.03.2020 21:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2020 15:51
Федеральные новости 24.03.2020 15:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.03.2020 17:46
Федеральные новости 22.03.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2020 14:13
Федеральные новости 21.03.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.03.2020 18:38
Федеральные новости 20.03.2020 18:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:28
Женихи и невесты в Волгоградской области отказываются от свадеб без гостейСмотреть фотографии
18:17
Банк «Открытие» начнет выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградский оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
17:10
Следствие выявило новый эпизод получения взятки начальником жд-станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладамСмотреть фотографии
16:12
Заморозки в Волгоградской области ожидаются в ближайшие два дняСмотреть фотографии
15:53
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из домаСмотреть фотографии
15:19
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:03
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошкиСмотреть фотографии
14:37
Чиновники объяснили причины провала первого дня дистанционного обучения школьников Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградский вуз бронирует санаторий в Крыму для 200 своих студентовСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройствеСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщинуСмотреть фотографии
11:54
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два разаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне ВолгиСмотреть фотографии
10:26
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧССмотреть фотографии
10:25
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалостиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Личному составу УМВД России по Волгограду удаленно представлен новый начальникСмотреть фотографии
21:22
Волгоградским дачникам грозят штрафами за поездки на остров Сарпинский на лодкахСмотреть фотографии
20:20
Виртуозы на самоизоляции: артисты Волгоградской филармонии скучают по зрителямСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговлиСмотреть фотографии
18:22
Сбербанк отправил в российские регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчатокСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
16:50
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую картуСмотреть фотографии
16:44
На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусовСмотреть фотографии
16:43
Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
Полицейским пообещали доплаты за сверхурочные из-за коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 