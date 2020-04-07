Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников





Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» подписан Владимиром Путиным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Утвержденный президентом закон дополняет УК статьёй, устанавливающей уголовную ответственность «за уничтожение либо повреждение расположенных на территории России или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».

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