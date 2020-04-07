Путин подписал закон об уголовном наказании за осквернение воинских памятников

Федеральные новости 07.04.2020 16:40
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07.04.2020 16:40
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» подписан Владимиром Путиным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Утвержденный президентом закон дополняет УК статьёй, устанавливающей уголовную ответственность «за уничтожение либо повреждение расположенных на территории России или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».
Вандалам теперь грозят штрафы до 3-х миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет. Одиночек и тех, кто в составе группы применил насилие, ждет наказание в виде внушительных штрафов до пяти миллионов рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или пребывание за решеткой в течение 5 лет.
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