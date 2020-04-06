В центре Волгограда двое мотоциклистов пострадали в ДТП





Двое мотоциклистов пострадали в аварии с легковым автомобилем в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на пересечении ул. 13-я Гвардейская и проспекта им.Ленина.

23-водитель, управляя автомобилем "Ford Focus", при повороте налево в сторону ул. Советская проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя мотоциклами марки "Suzuki". В результате ДТП оба водителя мотоциклов 32 и 33 лет с различными травмами были доставлены в больницу.



