В центре Волгограда двое мотоциклистов пострадали в ДТП

Происшествия 06.04.2020 09:30
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06.04.2020 09:30
Двое мотоциклистов пострадали в аварии с легковым автомобилем в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на пересечении ул. 13-я Гвардейская и проспекта им.Ленина.
23-водитель, управляя автомобилем "Ford Focus", при повороте налево в сторону ул. Советская проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя мотоциклами марки "Suzuki". В результате ДТП оба водителя мотоциклов 32 и 33 лет с различными травмами были доставлены в больницу.
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