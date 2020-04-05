В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТП

Происшествия 05.04.2020 10:04
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05.04.2020 10:04
В Урюпинске 33-летний мужчина после аварии бросил машину на месте ДТП вместе с раненым пассажиром. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около семи часов утра. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», на ул. Краснознаменная не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил выезд на правую обочину дороги. В результате машина врезалась в столб. Водитель оставил место ДТП, однако через некоторое время его задержали. В результате ДТП в больницу доставлен 32-летний пассажир автомобиля.
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