Волгоградец снова вставил "палки в колеса" машин для чиновников

Борьба с коррупцией 01.04.2020 17:05
0
01.04.2020 17:05
Третья попытка руководства гаража обладминистрации приобрести 10 машин почти за 20 миллионов рублей «споткнулась» об очередную жалобу. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликована информация о приостановке процедуры закупки. Жалоба Евгения Кочегина будет рассмотрена 6 апреля.
Волгоградец обосновал причины, по которым закупка должна быть аннулирована, ограничением конкуренции для потенциальных участников аукциона. В частности, он указал что «большинство коммерческих предложений ввиду незначительных несоответствий по габаритам и дополнительным параметрам комфорта не подходят под установленные требования». А, учитывая короткий срок поставки машин (7 дней), эти требования могут указывать на одну марку машины, считает автор жалобы, – "Toyota Camry Elegance Safety", а также – на конкретного поставщика. На этом основании Евгений Кочегин просит признать заказчика - ГКУ "Исполнительная дирекция Волгоградской области" - нарушившим закон о конкуренции, а также закон о контрактной системе закупок.
Напомним, первый аукцион УФАС аннулировало по жалобе гражданского активиста в связи с выявлением нарушений российского законодательства о закупках. Вторая попытка чиновников приобрести машины провалилась из-за отклонения комиссией всех заявок участников торгов. При этом вторую жалобу Евгения Кочегина волгоградское УФАС признало необоснованной. После третьей попытки чиновников приобрести автомобиля аукцион снова заблокирован, пока временно, после поступления очередной жалобы волгоградца и до ее рассмотрения.
К слову, недавно Евгений Кочегин потребовал от чиновников отказаться от планов по закупке машин, а освободившиеся средства направить на дополнительное оснащение больниц для организации работы в условиях распространения коронавируса. В администрации Волгоградской области ранее объясняли целесообразность дорогостоящих автопокупок заменой износившегося автопарка.
Реклама
Миллионный штраф за коррупцию заплатит волгоградское предприятие01.04.2020 15:43
Борьба с коррупцией 01.04.2020 15:43
В Волгограде УФСБ задержан подполковник СУ СКР01.04.2020 15:04
Борьба с коррупцией 01.04.2020 15:04
В Волгограде начальника жд-станции подозревают в получении взятки24.03.2020 15:01
Борьба с коррупцией 24.03.2020 15:01
В Волгограде вскрыли аферу с деньгами на обучение предпенсионеров в рамках нацпроекта24.03.2020 13:12
Борьба с коррупцией 24.03.2020 13:12
Третья попытка: в Волгограде чиновники снова пытаются купить 10 авто за 20 млн рублей21.03.2020 23:10
Борьба с коррупцией 21.03.2020 23:10
В Волгограде отменили конкурс на передачу в концессию фотофиксации нарушений ПДД19.03.2020 11:51
Борьба с коррупцией 19.03.2020 11:51
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под суд18.03.2020 16:12
Борьба с коррупцией 18.03.2020 16:12
Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй раз12.03.2020 16:08
Борьба с коррупцией 12.03.2020 16:08
Экс-сотрудник жилищной инспекции Волгограда идет под суд за взятки от УК11.03.2020 16:10
Борьба с коррупцией 11.03.2020 16:10
Помощника прокурора задержали за взятку в Волгограде11.03.2020 07:09
Борьба с коррупцией 11.03.2020 07:09
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобиль10.03.2020 09:08
Борьба с коррупцией 10.03.2020 09:08
В Волгограде инспектора ФСИН задержали по подозрению в коррупции04.03.2020 10:52
Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
Два Николая осуждены в Волгограде за крупную аферу с бюджетными деньгами в школе03.03.2020 15:32
Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
В Волгограде экс-сотрудников ДПС судят за получение взятки03.03.2020 10:59
Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
Для чиновников администрации Волгоградской области заказали автомобили поскромнее03.03.2020 09:27
Борьба с коррупцией 03.03.2020 09:27
Реклама