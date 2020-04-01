Волгоградец снова вставил "палки в колеса" машин для чиновников





Третья попытка руководства гаража обладминистрации приобрести 10 машин почти за 20 миллионов рублей «споткнулась» об очередную жалобу. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликована информация о приостановке процедуры закупки. Жалоба Евгения Кочегина будет рассмотрена 6 апреля.

Волгоградец обосновал причины, по которым закупка должна быть аннулирована, ограничением конкуренции для потенциальных участников аукциона. В частности, он указал что «большинство коммерческих предложений ввиду незначительных несоответствий по габаритам и дополнительным параметрам комфорта не подходят под установленные требования». А, учитывая короткий срок поставки машин (7 дней), эти требования могут указывать на одну марку машины, считает автор жалобы, – "Toyota Camry Elegance Safety", а также – на конкретного поставщика. На этом основании Евгений Кочегин просит признать заказчика - ГКУ "Исполнительная дирекция Волгоградской области" - нарушившим закон о конкуренции, а также закон о контрактной системе закупок.

Напомним, первый аукцион УФАС аннулировало по жалобе гражданского активиста в связи с выявлением нарушений российского законодательства о закупках. Вторая попытка чиновников приобрести машины провалилась из-за отклонения комиссией всех заявок участников торгов. При этом вторую жалобу Евгения Кочегина волгоградское УФАС признало необоснованной. После третьей попытки чиновников приобрести автомобиля аукцион снова заблокирован, пока временно, после поступления очередной жалобы волгоградца и до ее рассмотрения.

К слову, недавно Евгений Кочегин потребовал от чиновников отказаться от планов по закупке машин, а освободившиеся средства направить на дополнительное оснащение больниц для организации работы в условиях распространения коронавируса. В администрации Волгоградской области ранее объясняли целесообразность дорогостоящих автопокупок заменой износившегося автопарка.



