Миллионный штраф за коррупцию заплатит волгоградское предприятие





ООО "Мега-Транс" в Волгограде назначили штраф в 1 миллион рублей за совершение коррупционного преступления одним из руководителей этой организации. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое постановление вынес мировой судья судебного участка № 98 Волгоградской области по материалам прокуратуры.

Установлено, что заместитель генерального директора ООО "Мега-Транс" 27 августа прошлого года попытался передать сотруднику полиции 200 тысяч рублей за прекращение проверки грузовых автомобилей компании, перевозивших алкогольную продукцию.

Приговором Красноармейского районного суда он был признан виновным в покушении на дачу взятки за незаконные действия и осужден к наказанию в виде штрафа в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ. В этой связи организацию привлекли к ответственности по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).



