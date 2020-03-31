В Волгоградской области с 1 апреля вводится режим полной самоизоляции

Общество 31.03.2020 14:23
0
31.03.2020 14:23
С 00-00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Покидать место проживания разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок к месту (от места) осуществления деятельности (в т.ч. на работу), которая не приостановлена в соответствии с введенными дополнительными мерами безопасности,
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с введенными дополнительными мерами безопасности,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор до ближайшего места накопления отходов.
По необходимости находясь на улицах, в магазинах, в других общественных местах, необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться от других людей на расстоянии не менее 1,5 метров.
Продолжат работу предприятия и организации непрерывного цикла, все системы жизнеобеспечения, органы власти и местного самоуправления, медицинские учреждения, аптеки и магазины по продаже продовольственных товаров и товаров первой необходимости.
Социальные пособия будут выплачены в установленные сроки в полном объеме.
Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что ограничения принимаются исключительно в целях заботы о жизни и здоровье граждан. «Прошу отнестись к принимаемым мерам с пониманием и полной ответственностью. Эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя, своих родных и близких. Пожалуйста, оставайтесь дома.
Сейчас это лучшая защита для всех и для каждого», - отметил глава региона.
Реклама
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице31.03.2020 13:57
Общество 31.03.2020 13:57
На Волгоградскую область надвигаются заморозки31.03.2020 13:21
Общество 31.03.2020 13:21
Вернувшихся из Москвы волгоградцев не планируют обследовать на коронавирус31.03.2020 13:16
Общество 31.03.2020 13:16
Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса31.03.2020 13:10
Общество 31.03.2020 13:10
Волгоградских дачников вывезут с острова Сарпинский31.03.2020 12:57
Общество 31.03.2020 12:57
В Волгоградской области троих хронических алкоголиков отлучили от руля31.03.2020 12:46
Общество 31.03.2020 12:46
В Волжском готовят спецрейсы общественного транспорта31.03.2020 12:04
Общество 31.03.2020 12:04
В Волгограде сохранят один речной маршрут для островитян с пропиской31.03.2020 11:32
Общество 31.03.2020 11:32
В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды31.03.2020 11:16
Общество 31.03.2020 11:16
Пожилых прохожих на улицах городов Волгоградской области «заворачивают» домой31.03.2020 10:29
Общество 31.03.2020 10:29
«Капитал МС»: десять шагов для волгоградцев, чтобы избежать встречи с коронавирусом31.03.2020 10:13
Общество 31.03.2020 10:13
В Волжском запретили сидеть на лавочках из-за коронавируса31.03.2020 09:52
Общество 31.03.2020 09:52
Волгоградская область задыхается от ландшафтных пожаров31.03.2020 09:31
Общество 31.03.2020 09:31
Реклама