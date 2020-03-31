В Волгоградской области с 1 апреля вводится режим полной самоизоляции

С 00-00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Покидать место проживания разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок к месту (от места) осуществления деятельности (в т.ч. на работу), которая не приостановлена в соответствии с введенными дополнительными мерами безопасности,

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с введенными дополнительными мерами безопасности,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- необходимости вынести бытовой мусор до ближайшего места накопления отходов.

По необходимости находясь на улицах, в магазинах, в других общественных местах, необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться от других людей на расстоянии не менее 1,5 метров.

Продолжат работу предприятия и организации непрерывного цикла, все системы жизнеобеспечения, органы власти и местного самоуправления, медицинские учреждения, аптеки и магазины по продаже продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

Социальные пособия будут выплачены в установленные сроки в полном объеме.