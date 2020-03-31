Волгоградская область задыхается от ландшафтных пожаров

Общество 31.03.2020 09:31
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31.03.2020 09:31
В связи с наступлением в Волгоградской области теплой и ветреной погоды увеличилось количество выездов подразделений пожарной охраны из-за возгораний сухой растительности. Пожарными подразделениями за сутки ликвидируются десятки подобных пожаров, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону. В некоторых случаях загорания растительности и мусора существовала реальная угроза перехода огня на жилые дома и объекты инфраструктуры. При этом в преимуществе причиной таких возгораний является неосторожное обращение с огнем, то есть «человеческий фактор».
«В ближайшие дни ожидается усиление порывов ветра. Что может осложнить и без того не простую пожарную обстановку. ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к жителям и гостям Волгоградской области быть предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не будьте равнодушным к собственной безопасности - не проходите мимо не затушенного костра или загорания растительности и мусора – по возможности примете меры по его тушению, если такой возможности нет, немедленно вызывайте пожарную охрану по номеру 101», - отметили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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