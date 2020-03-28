Волгоградские коммунисты провели массовое собрание с участием глубоко пожилых людей

Политика 28.03.2020 18:34
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28.03.2020 18:34
Сегодня волгоградские коммунисты в своем офисе в центре Волгограда провели пленум обкома КПРФ, куда приехали около 50 человек из разных районов региона. Как рассказали ИА «Высота 102» участники собрания, большинству членов обкома – более 65 лет. Согласно ограничительным мерам, которые касаются в том числе и граждан этого возраста, пожилые люди должны самоизолироваться до 5 апреля. Однако руководство обкома не отказалось от планов собрать пленум. Мало того, прозвучали заявления, что мероприятие являлось согласованным. Впрочем, тема коронавируса все-таки была поднята. Приехавшим коммунистам было объявлено, что в связи со сложившейся ситуацией пленум продлится только один час и слово давать никому не будут. Однако, по свидетельству участников, никакой срочности в организации собрания не было. На повестку было вынесено три вопроса – о позиции коммунистов во время голосования по Конституции, об объявлении отчетно-выборной кампании, а также об утверждении сметы расходов организации за 2019 год и предстоящих трат на этот год.
Первый вопрос даже не обсуждался. Было заявлено, что ЦИК КПРФ еще не определился с позицией по этому вопросу, а значит, и волгоградским коммунистам пока рано об этом говорить. А вот бывшему депутату Волгоградской облдумы Галине Постновой было позволено сообщить о том, что коммунисты Красноармейского и Светлоярского района поддерживают руководство обкома в лице Тамары Головачевой и осуждают так называемых «предателей». В частности, немало нелестных слов прозвучало в адрес бывшего первого секретаря Краснооктябрьского райком КПРФ Александра Сербанюка, который заявил о выходе из партии. В вину бывшему однопартийцу руководители обкома вменили даже случай с выброшенными в Красноармейском районе пачками агитационной литературы за Павла Грудинина. Также Сербанюка обвинили в том, что он выложил видеообращение с критикой действий руководства обкома в открытый доступ.
Досталось и бывшему депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову. Но когда корреспондент ИА «Высота 102» обратился к нему с просьбой прокомментировать сегодняшнее событие, Михаил Александрович очень удивился и сообщил, что не знал о мероприятии, так как его туда не пригласили.
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