В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейского

Общество 25.03.2020 14:56
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25.03.2020 14:56
Полицейский отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел Главного Управления МВД России по Волгоградской области старший сержант полиции Владимир Тафинцев сегодня был похоронен с почестями. Как сообщает ИА «Высота 102», на кладбище в поселке Вишневая балка пришли многочисленные коллеги - полицейские, прокурор области, представители других ведомств.
Старший сержант полиции Владимир Тафинцев был убит 23 марта на КПП у входа в УБЭП и ПК при задержании рецидивиста Андрея Петренко, который преследовал женщину. СК за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.
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