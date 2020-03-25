В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейского









Полицейский отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел Главного Управления МВД России по Волгоградской области старший сержант полиции Владимир Тафинцев сегодня был похоронен с почестями. Как сообщает ИА «Высота 102», на кладбище в поселке Вишневая балка пришли многочисленные коллеги - полицейские, прокурор области, представители других ведомств.









Старший сержант полиции Владимир Тафинцев был убит 23 марта на КПП у входа в УБЭП и ПК при задержании рецидивиста Андрея Петренко, который преследовал женщину. СК за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело.









