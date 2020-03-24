Общество 24.03.2020 16:30
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24.03.2020 16:30
Волгоградцы заметили на улицах города появление билбордов с тематикой, созвучной с многочисленными поправками к Конституции. Как сообщает ИА «Высота 102», на части рекламных конструкций позируют счастливые семьи, рабочий, молодежь, ребенок и даже Александр Пушкин.
На билборде с изображением великого русского поэта короткая выдержка – «Сохраним природную культуру и язык». Есть плакаты и с пейзажами и другими картинками. Например, на билборде с фотографией леса призывают беречь окружающий мир - «Сохраним природные богатства».
Еще одна тема – целостность территории. Об этом сказано почти стихом – «Родной земли не отдадим и пяди». Есть в тематике свежей рекламной кампании и не менее заманчивое предложение – «Запретим двойное гражданство чиновникам».
Напомним, голосование по поправкам к Конституции назначено на 22 апреля. Россиянам предлагается сказать да или нет пакету изменений в основной закон страны. Власти предположили перенос даты голосования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
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