Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка Южный





Электросетевое оборудование поселка Южный Красноармейского района Волгограда было передано на баланс «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» в рамках реализации функций системообразующей территориальной сетевой организации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, энергооборудование, которое ранее никто не обслуживал, находится в крайне изношенном техническом состоянии.

– Выявлено множество дефектов, для исправления которых требуются существенные инвестиции. Наиболее очевидной проблема становится при возникновении технологических нарушений после непогоды из-за ветхости энергооборудования, – пояснили в компании.

В таких нештатных ситуациях бригады энергетиков предпринимают необходимые меры для максимально оперативного устранения локальных неисправностей, привлекая дополнительный персонал.

Для приведения электросетевого оборудования поселка Южный в соответствие техническим регламентам на будущий год запланированы внеплановые ремонтные работы. Это позволит перераспределить нагрузки, повысить качество и надёжность электроснабжения местных жителей.