Общество

«Красный октябрь» в третий раз поддержал экологическую акцию по восстановлению популяции русского осетра

Общество 04.08.2025 11:36 Реклама
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04.08.2025 11:36 Реклама


Участниками мероприятия в рамках регионального проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» стали заводчане с детьми, руководство предприятия, представители профсоюзной организации. Всего за три года поддержки инициативы «Красный октябрь» выпустил в Волгу более 70 000 мальков.
В рамках участия в проекте предприятие закупает молодь, которую специально выращивают на Волгоградском осетровом рыбоводном заводе.
– Для переселения мальков в открытый водоем необходимо, чтобы их масса достигла двух грамм, а условия для адаптации стали наиболее благоприятными, – рассказали на рыбоводном заводе.

С помощью компенсационного выпуска молоди экоспециалисты стремятся восполнить популяцию русского осетра в реках Волжско-Каспийского бассейна. Участие «Красного октября» в экологической акции стало уже традиционным.
– Как жители города на Волге мы обязаны поддерживать инициативы по сохранению биоразнообразия водных ресурсов. Всегда привлекаем к участию в таких мероприятиях детей заводчан, которые на примере взрослых учатся бережно и осознанно относиться к окружающему миру, – отметил генеральный директор Александр Жуков.

К вопросам экологической политики предприятие подходит комплексно: ведется работа по минимизации воздействия на окружающую среду, обновляется очистное оборудование основных фондов – завершается модернизация системы сухой газоочистки одного из основных сталеплавильных цехов.
Также на заводе действует программа производственного экологического контроля, проходит аудит системы экологического менеджмента, который подтверждает ее соответствие требованиям международных стандартов.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTRySDky6V

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