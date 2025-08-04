В Волгоградской области стартует сезон охоты на барсуков





В Волгоградской области с 15 августа по 31 октября открывается сезон охоты на барсука. Как пояснили в облкомприроды, подать заявление на охоту данного вида животного можно уже с 5 августа.

В общедоступных охотничьих угодьях утверждены квоты добычи барсука: 2 особи в Быковском районе, по 1 - в Камышинском и Кумылженском районах.

Заявления будут приниматься как на бумажных носителях через почтовые отправления или МФЦ, так и в электронной форме через Госуслуги.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky