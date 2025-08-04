Волгоградские волонтеры отправили на СВО сети и свечи





Участники регионального волонтерского центра Волгоградской области передали гуманитарную помощь военнослужащим Южного военного округа. Как рассказали в пресс-службе ЮВО, груз направлен в войсковые части по запросам командования.





Своими руками волонтеры изготовили тактические изделия для нужд передовой. Волгоградцы передали окопные свечи длительного горения, маскировочные сети с усиленным креплением, индивидуальные аптеки с кровоостанавливающими средствами.

– Наши мастера работают ежедневно, понимая критическую важность каждого предмета для защиты земляков. Окопные свечи и сети изготавливаются по фронтовым лекалам – это проверенная временем помощь. Мы не просто собираем, а создаем вещи своими руками, вкладывая в них поддержку всего региона – поделилась руководитель центра Ирина Чугунова.

Кроме того, в груз также вошли около 2 тонн продуктов длительного хранения и антимоскитная пропитка для обмундирования, а также письма от школьников региона.

Видео и фото: пресс-служба Южного военного округа