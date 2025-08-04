109 тысяч работающих волгоградцев начали получать новую пенсию





С сегодняшнего дня нескольким категориям волгоградских пенсионеров начали перечислять увеличенные пенсии. По данным отделения СФР по Волгоградской области, корректировка коснулась в том числе почти 109 тысяч пенсионеров, продолжающих трудиться.

Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера индивидуальна. Максимально при перерасчёте были учтены три пенсионных коэффициента.

Повышение пенсий коснулось также жителей региона, которым в июле исполнилось 80 лет, – а таких в нашем регионе 652 человека. Со дня достижения 80 лет они начали получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере – 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рублей.

Если пенсионер в июле нынешнего года стал инвалидом I группы, ему также со дня установления I группы инвалидности произведен перерасчет размера фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты увеличился на 8 907,7 рублей.

Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается к страховой пенсии надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Надбавка введена в нынешнем году и проиндексирована соответственно с 1 января и 1 апреля. В дальнейшем ежегодная индексация будет продолжена.

Однако необходимо помнить, что прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку за уход. Надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.

Напомним, что даты выплат пенсий через банки в Волгоградской области – 4, 11 и 21 августа.