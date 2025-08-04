Происшествия

В Волгограде поймали «банду» разъезжающих на байках подростков

Происшествия 04.08.2025 11:47
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04.08.2025 11:47


В Волгограде Госавтоинспекция подвела итоги масштабных рейдов по выявлению нарушителей среди водителей байков. Только за последние дни полицейские зафиксировали семь случаев нарушения ПДД мотоциклистами.



Так, в Центральном районе правоохранители уличили в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения 31-летнего мужчину. В Краснооктябрьском районе был остановлен 17-летний водитель без прав.

В Тракторозаводском районе Госавтоинспекция поймала группу подростков, лихо разъезжающих по частному сектору. Сразу у пятерых из них не было прав. В отношении родителей юношей были составлены протоколы об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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