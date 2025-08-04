В Волжском на многострадального Чебурашку снова сделали «А-А»

Гадкий инцидент, жертвой которого стала скульптура Чебурашки, вновь произошел в Волжском. По информации администрации Волжского Волгоградской области, происшествие случилось в сквере, расположенном на улице Александрова. Неизвестный справил большую нужду прямо на голову ушастого.
Напомним, осенью прошлого года скульптура уже подверглась подобному нападению. Тогда на видео попал мужчина, который, судя по кадрам, специально сделал «грязное» дело. До этого случая скульптура также подвергалась такому же унижению. Коммунальным службам пришлось отмывать и дезинфицировать «пострадавшего».
Произошедшее вызвало бурю возмущения у волжан. Однако о задержании попавшего на видео осквернителя Чебурашки не сообщалось. Примечательно, что рядом стоящую скульптуру крокодила Гены «фетишист» с отклонениями не трогает.
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