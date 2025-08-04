В Волжском начали ремонт улетевшей от урагана крыши школы №15





В Волжском Волгоградской области приступили к монтажу кровельных перекрытий в школе №15. Как рассказали в пресс-службе города-спутника, основные повреждения после разгула стихии 23 июля пришлись на спортзал и пищеблок этого учреждения образования.

Как ранее сообщалось информагентством, после урагана, эпицентром которого стал Волжский и его окрестности, в поселке Краснооктябрьский были зафиксированы серьезные повреждения зданий, в том числе школы. Восстановительные работы будут производится за счёт муниципалитета, так как гарантийные обязательства подрядчика, который в 2017 году сделал новую крышу в школе, уже истекли. . ᅠ

На территории школы сейчас ведутся работы по монтажу деревянных конструкций кровли, а также подготовка к замене светильников. Контроль за ремонтом осуществляется администрацией города.

Фото: администрация Волжского