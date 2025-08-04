Общество

МЧС предупредило волгоградцев о многочасовом штормовом ударе

Общество 04.08.2025 15:02
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04.08.2025 15:02


4 августа Волгоградская область окажется в эпицентре шторма. По данным регионального управления МЧС России, в ближайшие часы прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

- В период с 14:00 до конца суток 4 августа и ночью 5 августа в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, — говорится в экстренном предупреждении спасателей.

Отметим, во время неблагоприятных погодных условий специалисты рекомендуют гражданам держаться подальше от рекламных щитов, высоких деревьев и плохо закреплённых конструкций, которые могут быть снесены сильными порывами ветра.

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