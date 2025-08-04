В Волгограде прорвало отреставрированный за 15 млн рублей фонтан





В Центральном районе Волгограда отреставрированный фонтан на территории сквера между ВолгГТУ и ВГСПУ продолжают преследовать несчастья. На прошлой неделе здесь забила новая струя, однако появилась она не в чаше гидротехнического сооружения, а из-под неё, размывая основание объекта и затапливая прилегающую пешеходную зону.





- У фонтана дыра в гранитном ограждении. Оттуда вытекает вода. Происходит вымывание песка из-под основания чаши, — сообщили очевидцы.





На текущий момент работа фонтана полностью остановлена. Чаша осушена, городскими службами производятся ремонтные работы. Судя по опубликованным кадрам, гидроизоляция объекта не пострадала, а прорвало один из трубопроводов, подводящих воду.

- Функционирование фонтана временно ограничено в связи с проведением технических работ. Окончание всех запланированных мероприятий ожидается к концу текущей недели, после чего режим работы объекта будет восстановлен в соответствии с установленным графиком — с 7:00 до 00:00 ежедневно, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время специалистам предстоит восстановить целостность коммуникаций и повторно произвести мощение пешеходной зоны тротуарной плиткой.

Отметим, ранее редакция сообщала о завершении в 2024 году реставрации фонтана между ВолгГТУ и ВГСПУ. Работы обошлись бюджету в 15 млн рублей. Однако спустя считанные недели, в мае 2024 года, фонтан прекратил работать из-за облезшей краски. Сразу завершению ремонтных работ гидротехническое сооружение вновь вышло из строя из-за поломки санкционного насосного оборудования. При этом специалисты забыли слить воду, из-за чего она зацвела, окрасив чашу в ярко-зелёный цвет. Позже муниципалитет вынужден был потратить ещё 900 тыс. рублей на незапланированное обновление силовой линии электропередач, питающей насосное оборудование.

Фото: ИА «Высота 102», пользователи «Госуслуги. Решаем вместе»