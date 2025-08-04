Прокурору Волгоградской области продлили полномочия на 5 лет

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко останется на своем посту еще на пять лет. Соответствующий приказ был подписан Генпрокурором РФ. Полномочия продлены с 31 июля сроком на 5 лет. Эту информацию V102.RU подтвердили в прокуратуре Волгоградской области.
Напомним, Денис Костенко был назначен прокурором Волгоградской области 30 июня 2020 года Указом Президента Российской Федерации №433. Он родился в 1972 году в городе Омске. В 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Работал в органах прокуратуры Омской области, в Алтайском крае, имеет ряд ведомственных поощрений. Перед назначением в Волгоградскую область был Западно-Сибирским транспортным прокурором.