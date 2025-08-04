Экономика

РИА Рейтинг: в Волгоградской области треть дорог отвечает нормам

Экономика 04.08.2025 09:45
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04.08.2025 09:45


Волгоградская область заняла 83-е место из 85 действующих позиций в рейтинге качества дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2024 года только 28,9% дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения от общей протяженности трасс отвечала  нормам. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составила 115,4 км на тысячу квадратных метров территории. 

Возглавили рейтинг дорог Москва и Москва и Ханты-Мансийский округ. Например, в столице требованиям качества отвечают 100% дорог. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Республика Ингушетия, Краснодарский край, где доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%.

Если рассмотреть ситуацию в разрезе федеральных округов, то в Центральном ФО наименьшую долю качественных дорог, имеет Ярославская область, в Северо-Западном ФО – Архангельская область, в Южном ФО – Волгоградская область, в Северо-Кавказском ФО – Республика Северная Осетия (Алания), в Приволжском ФО – Кировская область, в Уральском ФО – Свердловская область, в Сибирском ФО – Алтайский край, в Дальневосточном ФО – Амурская область.

Хотя за последние годы ситуация постепенно улучшается, 45,2% региональных и местных дорог, как отмечается в исследовании, по-прежнему не соответствуют нормативам. При этом различия между субъектами РФ остаются значительными и во многом обусловлены природно-климатическими, экономическими и административными аспектами.

В целом по России по состоянию на конец 2024 года  54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года. Как показало исследование, в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня. Причем различие в доле дорог, отвечающих нормативным требованиям, очень велико – между пятеркой лидеров рейтинга и замыкающими пятью регионами оно составляет 3 раза.

Фото V102.RU (архив)

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