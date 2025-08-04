В Волгоградской области объявили «видеоохоту» на водителей с телефонами

На комплексах фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Волгоградской области появилась функция выявления фактов использования смартфонов за рулем. Напомним, за телефон в руке водителя во время управления транспортным средством, в том числе для разговора, просмотра видео, написания сообщений или использования навигатора предусмотрен штраф.
По информации регионального комитета информационных технологий, всего с начала 2025 года на дорогах региона установили 259 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В области насчитывается уже 665 таких устройств, которые работают на программном обеспечении с элементами искусственного интеллекта.