Волжане отправили БПЛА и продукты бойцам в зону СВО





Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции 50-й по счету груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, гумконвой направился на Донецкое и Херсонское направление.





В состав партии вошли УАЗ, мотоцикл, РЭБ, беспилотники, дизельная станция. Также волжане собрали две тонны продовольствия – печенье, консервы, крупы, яйца, а также игрушки, средства гигиены. Общая стоимость груза составила более 4 млн рублей.

- Необходимое оборудование получили военные из пяти волгоградских воинских подразделений. Продукты питания, игрушки и средства личной гигиены доставили в детские дома Мариуполя. В социальный центр помощи населению при Епархии и детский дом города Горловки привезли также и стройматериалы, - добавили в пресс-службе города Волжского.

Видео: администрация Волжского