Под Волгоградом суд отправил в СИЗО зарезавшего собственную мать новоаннинца





4 августа в Новоаннинском районе суд определил меру пресечения 30-летнему местному жителю. Мужчина, зарезавший собственную мать на глазах у малолетнего брата, отправлен в СИЗО на два месяца, до 3 октября 2025 года.

Напомним, как ранее сообщала редакция, преступление произошло в ночь со 2 на 3 августа во время распития спиртных напитков. На почве бытового конфликта агрессор ударил женщину ножом в шею. От полученных травм она скончалась на месте.

Отметим, предполагаемый виновник в содеянном сознался.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области