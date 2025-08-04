Андрей Бочаров поручил оздоровить в лагерях 91 тысячу детей

Губернатор Волгоградской области 4 августа на оперативном совещании озвучил ряд поручений профильным ведомствам по проведению летней детской оздоровительной кампании.
Как было отмечено на совещании, на территории региона работают 654 оздоровительные организации, в том числе 30 стационарных загородных оздоровительных учреждений, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры, палаточные городки, санаторно-курортные учреждения.
– Планируем, что в общей сложности летом текущего года оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено более 91 тыс. детей и подростков, — отметил Андрей Бочаров. – В течение июня-июля в Волгоградской области уже порядка 61 тысяч детей и подростков отдохнули, поправили здоровье, прошли тематические программы патриотической, культурно-познавательной, творческой, спортивной и военно-спортивной направленности».
В этом году также на территории региона в оборонно-спортивном лагере «Авангард», действующем в составе центра военно-патриотического воспитания «Юный Ястреб», получат дополнительные знания и подготовку более 5 тысяч детей и подростков из Волгоградской области и других регионов.
В числе задач, озвученных сегодня губернатором: