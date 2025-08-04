Общество

Андрей Бочаров поручил оздоровить в лагерях 91 тысячу детей

Общество 04.08.2025 11:31
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04.08.2025 11:31


Губернатор Волгоградской области 4 августа на оперативном совещании озвучил ряд поручений профильным ведомствам по проведению летней детской оздоровительной кампании. 

Как было отмечено на совещании, на территории региона работают 654 оздоровительные организации, в том числе 30 стационарных загородных оздоровительных учреждений, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные центры, палаточные городки, санаторно-курортные учреждения.

– Планируем, что в общей сложности летом текущего года оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено более 91 тыс. детей и подростков, — отметил Андрей Бочаров. – В течение июня-июля в Волгоградской области уже порядка 61 тысяч детей и подростков отдохнули, поправили здоровье, прошли тематические программы патриотической, культурно-познавательной, творческой, спортивной и военно-спортивной направленности».

В этом году также на территории региона в оборонно-спортивном лагере «Авангард», действующем в составе центра военно-патриотического воспитания «Юный Ястреб», получат дополнительные знания и подготовку более 5 тысяч детей и подростков из Волгоградской области и других регионов.

В числе задач, озвученных сегодня губернатором:

  • в соответствии с графиком реализовать в полном объеме намеченные на август текущего года планы и программы детской летней оздоровительной кампании;
  • держать на отдельном контроле вопросы обеспечения комплексной безопасности детских летних оздоровительных учреждений. Особое внимание уделять обеспечению санитарно-гигиенической безопасности, безопасности на воде, соблюдению норм и правил пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности;
  • на постоянной основе продолжить выполнение задач межведомственного контроля за комплексной безопасностью детей и подростков Волгоградской области, в том числе за пребыванием несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время;
  • всем заместителям губернатора, руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области по курируемым муниципальным образованиям, а также главам муниципальных образований — провести рабочие поездки в учреждения летнего отдыха и оздоровления детей и непосредственно на месте ознакомиться с организацией работы, провести занятия и встречи.

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