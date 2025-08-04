Общество

В Волжском наградили полицейского, отговорившего парня от прыжка в бездну

Общество 04.08.2025 12:18
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04.08.2025 12:18


Сегодня, 4 августа,  в администрации Волжского Волгоградской области благодарностью главы города был награжден оперуполномоченный отделения № 2 ОУР УМВД России по Волжскому Александр К. Полицейского отметили за спасение молодого человека, который хотел совершить роковой шаг на мосту через ГЭС. 

В тот день, 22 июля, Александр К. возвращался домой после дежурства. Увидев скорую помощь, сначала подумал, что произошла авария. Но, присмотревшись, заметил молодого парня, который сидел на краю парапета, едва удерживаясь за поручень.

- Я представился, сказал, что из полиции, предложил поговорить, – вспоминает Александр. – Сначала парень не шёл на контакт, но постепенно удалось его разговорить.

Почти полтора часа полицейский общался с парнем. Тот признался, что на отчаянный шаг его подтолкнули проблемы в семье.  Но Александру парень поверил. Полицейский перелез к нему через ограждение и очень вовремя – тот был уже без сил. 

Фото администрации Волжского

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